Polícia Civil elucida homicídios e prende acusados em Teixeira de Freitas

A Polícia Civil de Teixeira de Freitas, em uma ação concentrada pelos delegados Valéria Chaves (coordenadora da 8ª Coorpin), Manoel Andreeta (titular) e Ricardo Amaral (plantonista) e atuação dos agentes do Serviço de Investigação (SI), conseguiu elucidar dois homicídios consumados e um tentado, com dois acusados presos e duas armas apreendidas.

O primeiro assassinato esclarecido teve como vítima José Ricardo Alcântara Souza, o “Ricardinho”, morto a tiros na noite do dia 21 de julho de 2016, no Bairro Vila Vargas, região central de Teixeira de Freitas, crime perpetrado por uma dupla numa moto. A motivação do homicídio teria sido o tráfico de drogas.

Os autores do crime, segundo as investigações, foram Wallas de Jesus Ferreira e João Paulo Fernandes Santos, o “Paulinho”, que estão presos. A arma usada no crime, um revólver Taurus, calibre 38, foi localizada e encaminhada para exame de comparação balística no Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT). Os dois negaram a autoria do assassinato e a microcomparação balística no revólver, segundo o delegado Manoel Andreeta, é de fundamental importância para finalização do inquérito e indiciamento dos dois.

Ainda durante o processo investigativo, de acordo com Andreeta, foi esclarecido o homicídio tentado contra Jéssica Rodrigues Luz, grávida de quatro meses e que foi alvejada por cinco tiros no dia 11 de janeiro deste ano de 2017, no Bairro São Lourenço. O autor do crime, que abordou a vítima também numa motocicleta, segundo a polícia, foi João Paulo Fernandes Santos, o “Paulinho”, que tentou matar a jovem com medo dela testemunhar contra ele, em um procedimento que segue em andamento. A arma usada no crime, um revólver calibre 32, foi apreendida e também encaminhada à perícia. “Os trabalhos continuam, pois ainda estamos investigando a participação da dupla em outros crimes ocorridos na cidade”, conta Andreeta.

Prisão do “carrasco”

No último dia 13 de janeiro a Polícia Civil já havia efetuado a prisão de Ivanildo Pereira dos Santos, o “Negão”, de 19 anos, também conhecido como o “Carrasco do Castelinho”, acusado de envolvimento em mais de uma dezena de homicídios. Ele foi preso portando 01 revólver calibre 38, municiado com 06 cartuchos intactos e com mais 02 munições reservas no bolso. (Por Ronildo Brito)