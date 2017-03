Polícia Civil esclarece dois homicídios em Teixeira de Freitas; Três estão presos

A Polícia Civil de Teixeira de Freitas, atualmente coordenada pela delegada Valéria Chaves, acaba de informar a conclusão do procedimento investigativo com materialidade e autoria definidas, do crime de homicídio consumado de Felipe de Jesus Gomes, de 22 anos, morto por Taniel Santos Souza e João Paulo Prucoli Fernandes de Brito, que estão presos, contando como participes os indivíduos identificados por Wanderson Rodrigues Marinho, o “Zim” ou “Zinho” e seu primo Davi Marinho Salomão, o “Dadinha”, fato, ocorrido na noite do dia 9 de abril de 2016, por volta das 22h, no estabelecimento comercial denominado Bar do Carlos, situado na Rua Raquel de Queiroz, nº 803, no Bairro Colina Verde, região oeste da cidade.

Após investigações iniciadas na 8ª Coorpin., lideradas pela delegada Maria Luíza Ribeiro, de plantão na noite do crime, conjuntamente com os agentes do Serviço de Investigação (SI), ficou comprovado que os autores praticaram o crime motivados pela disputa de pontos de venda de drogas nos bairros Teixeirinha e Colina Verde. Informações colhidas em campo pelos policiais dão conta que a vítima havia ameaçado de morte um adolescente que trabalharia vendendo drogas para o autor João Paulo, sendo certo que este efetuou os disparos de pistola, calibre 380, que levaram a vítima a óbito no local, tendo como condutor da motocicleta Honda Twister, 250 cc, de cor amarela, placa MRR-8122, a pessoa de Taniel.

Consta que a arma de fogo utilizada para cometer o crime foi fornecida pela pessoa de Davi, que escondeu a pistola logo após a prática do crime. Há informações que a motocicleta utilizada para cometer o crime foi emprestada por Wanderson.

O procedimento foi encaminhado à Delegacia Territorial (DT), onde os delegados Manoel Andreeta e Rina Andrade, elaboraram representação pela prisão preventiva dos autores e dos participes do crime, sendo os mandados cumpridos em desfavor de João Paulo e Taniel. O procedimento encontra-se em fase de conclusão, aguardando os laudos periciais a serem encaminhados pelo DPT local. Wanderson acabou sendo preso em flagrante delito pelo delegado Bruno Ferrari, pela participação no crime de homicídio consumado contra Danilo Barbosa de Jesus, ocorrido no último dia 16 de fevereiro. (Por Ronildo Brito)