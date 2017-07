Polícia Civil esclarece homicídio que vitimou “Borrachinha” em Teixeira de Freitas

O Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), serviço especializado da 8ª Coorpin, sob o comando do delegado Manoel Andreetta, e com orientação e supervisão da coordenadora Valéria Chaves, chegou na autoria e motivação de mais um crime ousado e violento na cidade de Teixeira de Freitas. O crime, ocorrido em 4 de novembro de 2016, vitimou Washington Rios de Jesus, o “Borrachina”, de 22 anos, que foi executado dentro de uma residência, na Rua Projetada, no Bairro Jerusalém. Na ação, foram utilizadas duas armas, sendo encontrado no local, estojos de pistola Ponto 40 e projéteis de revólver calibre 38.

Segundo informações do delegado Manoel Andreetta, o crime foi praticado pelos executores identificados como Ataíde Santos Demele e Maicon de Oliveira Góes, o “Paulista”. Ainda de acordo com Andreeta, a dupla contou com apoio de um terceiro acusado. “Os três estacionaram o veículo em frente à residência da vítima, e todos portando armas de fogo, invadiram a residência e atiraram à queima-roupa contra o Washington, que não teve chance de defesa, e foi atingido por cinco tiros”, diz.

Já sobre a motivação do crime, o delegado disse que se trata da disputa por territórios do tráfico.

Segundo o delegado Andreetta, o trabalho contou com a participação dos delegados Rina Andrade, Bruno Ferrari e Ricardo Amaral. Andreetta esclareceu que Ataíde é investigado em outros três inquéritos, que o liga à prática de outros homicídios. As vítimas dos outros inquéritos são: Edmilson Conceição Roseno, o “Nego Drama”, executado no dia 18 de agosto de 2011, crime já elucidado pelo NHT; Eduardo de Souza, morto em 14 de abril de 2016; e as tentativas de homicídios contra Elcilene Tiago da Silva, Jhonatan da Silva Araújo e Alehandro Xavier Silva, ocorridas no dia 07 de junho deste ano de 2017.

O procedimento está em fase de saneamento e conclusão, e aguarda laudos necroscópicos e exames periciais, que serão emitidos pelo Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas. Os delegados do NHT irão formalizar as representações, finalizar o inquérito policial e comunicar à Justiça. Ataíde está preso na sede da 8ª Coorpin e Maicon se encontra no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), onde cumpre pena após ser preso por policias do PETO e ser confirmado sua participação em um homicídio ocorrido no Bairro São Lourenço. (Da redação TN)