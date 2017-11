Polícia Civil esclarece mais um crime contra fazenda no interior de Teixeira de Freitas

No início da tarde desta segunda-feira, dia 13 de novembro, a Polícia Civil de Teixeira de Freitas, chefiada pela delegada Valéria Fonseca Chaves, coordenadora da 8ª Coorpin, informou à imprensa a conclusão das investigações acerca de um furto qualificado contra a Fazenda Bom Lazer, situada no Km 8, da rodovia BA-290, interior do município, fato ocorrido no último dia 28 de agosto, por volta das 13h.

Segundo o delegado Manoel Andreeta, titular da Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas (DT) e autoridade escalada para coordenar as investigações, os autores do crime foram Cleiton Silva Caraíba, o “Kekeu” e Gilberto Soares Dos Santos, que já estão presos, além de um terceiro indivíduo não identificado, estes que subtraíram do local diversos objetos pertencentes à vítima, praticando atos de arrombamento e vandalismo.

Com a prisão em flagrante delito dos dois envolvidos realizada pela Polícia Militar no dia 15 de setembro de 2017, após o grupo ter roubado uma Fazenda também situada na Zona Rural de Teixeira de Freitas, mediante violência e grave ameaça, com o emprego de armas, a vítima reconheceu parte de seus pertences, oportunidade em que procurou a Polícia Civil, quando então, os autores confessaram em seus interrogatórios, a prática do segundo delito. Após os desdobramentos das investigações realizadas pelos policiais civis, os objetos subtraídos, foram recuperados e restituídos à vítima.

Em seguida ao esclarecimento do crime, segundo Andreeta, pelo menos cinco receptadores foram identificados e ouvidos em procedimento próprio. “Vale frisar que os autores foram investigados pela por envolvimento com a prática de outros crimes da mesma natureza, entre eles, furtos e roubos de Fazendas e veículos”, disse.

O procedimento encontra-se em fase de saneamento e conclusão, sendo encaminhado para a Rina Andrade, que ficou responsável pela formalização e pela conclusão do feito através do inquérito policial que será remetido à Justiça. (Da redação TN)