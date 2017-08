Polícia Civil prende acusado de praticar roubos ousados e recupera pertences das vítimas em Teixeira de Freitas

Após o registro de uma ocorrência na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas (DT), uma equipe do Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), imediatamente empreendeu diligencia, pois a vítima narrou que um elemento estava abordando transeuntes e praticando roubos. De posse das informações sobre a motocicleta – uma Honda CG Fan 125, de cor preta – a qual o indivíduo estava praticando os crimes, os investigadores localizaram uma residência no bairro Redenção, onde foi encontrada o veículo e a pessoa identificada como IAGO LOPES SOARES. Ao ser indagado sobre a situação na presença de seus familiares, IAGO confessou a infração penal e indicou a localização dos objetos, que estavam escondidos atrás de uma pilastra e que no momento do crime não usava arma de fogo e sim um cabo de armação de serra, o qual simulava para provocar medo às vítimas. Neste momento a equipe deu voz de prisão em desfavor de IAGO.

Foram recuperadas as bolsas das vítimas com documentos pessoais e todos os seus pertences.

A equipe conduziu Iago Lopes para Unidade Policial, apreendeu a motocicleta utilizada para a prática dos crimes. O caso foi registrado e apresentado ao delegado Júlio Teles para as providências de praxe. Em busca no sistema SIGIP a equipe constatou que foram feitos nesta sexta-feira, dia 4, dois boletins de ocorrências e que foram aplicados os mesmos modus operandi. As vítimas compareceram à Unidade Policial e reconheceram IAGO LOPES SOARES como autor das práticas delituosas. (Da redação TN)