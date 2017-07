Polícia Civil prende bando acusado de balear mãe e dois filhos menores em Teixeira de Freitas

Nesta terça-feira, dia 13 de junho, o Núcleo de Homicídio e Tráfico da 8ª COORPIN de Teixeira de Freitas cumpriu mandados de prisão em desfavor dos três acusados da tripla tentativa de homicídio ocorrida por volta das 22h30 do último dia 6 deste mês de junho, que teve como vítimas Elcilene Tiago da Silva e seus dois filhos de 13 e 4 anos de idade. O crime chocou a região pelo grau de crueldade dos atiradores que não tiveram pudor em atirar em uma mulher e seus dois filhos ainda pequenos.

Logo após o fato, a equipe do Núcleo de Homicídio e Tráfico e o Serviço de Inteligência da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), identificaram que o crime tinha ligação com o tráfico de drogas, e que um dos autores foi Ataíde Santos Demele, de 26 anos, acusado de assassinar Eduardo de Souza e Washington Rios de Jesus, crime ocorridos em 14 de abril e 4 de novembro de 2016, respectivamente, além de ser apontado como autor do homicídio do esposo de Elcilene anos atrás.

Contra Ataíde já existia um mandado de prisão expedido pela justiça pelo homicídio praticado contra Wahshinton e o N.H.T, descobriu que ele estava se escondendo em um sítio, no distrito de Montinho, em Itabela, sendo que os policiais civis se deslocaram até o local, onde após buscas, cumpriram o mandado e prenderam o indivíduo.

Ainda no curso das investigações e após descobrir que o segundo executor da tripla tentativa de homicídio era Eduardo Moraes Santana, de 20 ano e o responsável por emprestar as armas e levar o executores até o local do crime foi Sidney Wellington dos Santos Ferreira, o N.H.T representou pela prisão dos três criminosos à juíza Adriana Tavares Lima que concedeu prontamente os mandados.

“Com a rápida decisão do poder judiciário local, foi possível cumprir ainda nesta terça-feira (13/06/17) os mandados de prisão em desfavor dos três autores diretos desse crime que chocou a cidade de Teixeira de Freitas e região”, informa a delega Valéria Chaves, coordenadora da 8ª Coorpin. Durante o cumprimento do mandado de busca na residência de Sidney Wellington dos Santos Ferreira foi apreendida uma pistola ponto 40 de marca IMBEL que foi utilizada na execução da tripla tentativa de homicídio. Ainda na residência, foram encontradas 29 munições de calibre ponto 40 e 10 munições calibre 38 Special (mesmo calibre da segunda arma que foi utilizada no crime).

Sidney, Ataíde e Eduardo foram presos e conduzidos à sede da 8ª COORPIN, onde foram ouvidos e os mandados foram formalmente cumpridos. Além disso Sidney foi apresentado ao delegado Júlio César Telles, e foi flagranteado por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Com isso, a tripla tentativa foi elucidada e os autores identificados e uma das armas apreendidas. O caso segue em fase final e eles estão presos à disposição da Justiça.

As investigações continuam a fim de identificar outros envolvidos no crime. As prisões realizadas fazem parte da operação do NHT, batizada de Livramento, que tem por objetivo tirar de circulação diversos criminosos responsáveis por várias tentativas de homicídio, ocorridas nos últimos meses em Teixeira de Freitas. (Da redação TN)