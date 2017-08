Polícia Civil prende nos sul da Bahia o autor do primeiro assassinato de 2016 em Teixeira de Freitas

O Núcleo de Homicídio e Tráfico da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, acaba de pedir a transferência do acusado de ser o autor do primeiro crime ocorrido em 2016 na cidade. O fato aconteceu no dia 01 de janeiro e teve como vítima Elinaldo Jesus de Souza, de 46 anos de idade, que foi encontrado morto na Rua Espinosa, no Bairro Liberdade II. Elinaldo foi morto a pauladas e teve o seu pescoço cortado. Ele foi morto após sair de casa por volta das 04h, e logo após, gritos foram ouvidos, e assim que os familiares chegaram encontraram a vítima em meio a muito sangue.

O acusado de ser o autor do crime foi identificado e teve o seu pedido de prisão expedido pela Justiça. Trata-se de Alisson dos Santos Brito, que foi preso em Buerarema, sul da Bahia. O acusado foi recambiado para Teixeira de Freitas, e entregue ao N.H.T, que além de investigar homicídios ocorridos a partir da sua criação, apura todos os homicídios que estão sem autoria definida em Teixeira de Freitas.

O delegado Ricardo Amaral ouviu Alisson, que relatar ter uma partida de sinuca da vítima uma semana antes do crime. E na virada do ano, estava com a família na calçada de casa, quando Elinaldo passou e pediu para tomar uma cerveja. Nesse momento, Elinaldo teria discutido com Alisson, e começou a agredi-lo. Alisson disse ao delegado que não reagiu, e soube horas depois da morte de Elinaldo.

Na perícia de local e levantamento cadavérico o perito Paulo Libório e a delegada Waldiza Fernandes estiveram no local do crime e constataram que Elinaldo foi morto com requintes de crueldade. A vítima apresentava lesões na cabeça, provocadas por golpes de objeto contundente (pedaço de madeira), e teve o seu pescoço cortado. Alisson afirmou, que após saber que Elinaldo havia sido morto, e que teria ocorrido uma briga, e gritos, ele acreditou que seria incriminado, e fugiu da cidade, inicialmente para Itabatã, e depois para Buerarema, onde foi preso.

O caso está em fase de conclusão, e outras pessoas poderão ser ouvidas acerca do homicídio. Alisson segue preso, e o NHT deverá finalizar o inquérito ainda este mês, e encaminhá-lo à Justiça. (Da redação TN)