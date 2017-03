Polícia Civil recupera moto roubada em Teixeira de Freitas

A Polícia Civil de Teixeira de Freitas, através do Serviço de Investigação (SI), conseguiu recuperar uma motocicleta roubada no último dia 20 de janeiro, crime ocorrido no Monte Castelo, bairro da região nobre da cidade.

Segundo acaba de informar a delegada Valéria Chaves, coordenadora da 8ª Coorpin, a polícia já tem informação acerca dos autores do roubo, porém os nomes não serão divulgados para não atrapalhar as investigações.

O dono do veículo e vítima do roubo foi comunicado e já fez a retirada do bem. (Da redação TN)