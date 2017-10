Polícia Civil recupera veículo roubado e apreende réplica de fuzil

Na última terça-feira (17), a Polícia Civil de Arraial d’Ajuda, no município de Porto Seguro, coordenada pelo delegado Sinézio Júnior, recuperou um Renult Sandero, placa PKA-3873, que havia sido roubado em Eunápolis no último dia 26 de setembro.

O veículo foi encontrado na garagem de uma residência localizada na Rua Ouro Preto, nº 600, no Bairro Alto do Vilas, no centro de Arraial d’Ajuda.

No local também foram apreendidos uma carabina, réplica de um fuzil, um revólver calibre 38, 11 munições de calibre 38, um taxímetro, toucas ninja, luvas pretas e uma porção de maconha.

Foram encontrados também objetos pertencentes à vítima do roubo do veículo, chaves e CRLV de outros veículos. Não foi encontrado nenhum morador no imóvel, porém foram apreendidos documentos de possíveis envolvidos. (Com informações do Via 41)