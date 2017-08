Polícia continua buscas para tentar encontrar acusado de assassinar a companheira em Teixeira de Freitas

A Polícia Civil de Teixeira de Freitas, comandada pela delegada Valéria Chaves, coordenadora da 8ª Coorpin, continua realizando buscas objetivando localizar Israel Amorim de Castro, de 23 anos de idade, suspeito de assassinar a própria companheira, Tayara Santos Monteiro, 18, morta com disparos de arma de fogo no fim da madrugada deste último domingo, dia 13 de agosto, por volta das 5h55, logo após os dois terem participado de um baile funk.

Por volta das 06h30, cerca de uma hora e meia após o crime, a Polícia Civil de Teixeira de Freitas foi informada do homicídio, ocorrido no interior da casa do casal, no Bairro Nova Teixeira. Segundo informações, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e socorrida ao Hospital Municipal, mas, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Segundo a polícia, a vítima estava morando há pouco tempo no endereço, em companhia de Israel, que teria a ameado de morte, caso a mesma insistisse na separação, como havia prometido dias antes. Ainda segundo a polícia, foi a mãe de Israel quem levou o SAMU até a casa onde houve o crime, tendo a mesma informado para a polícia que Tayara estava baleada em cima da cama, no quarto do casal. A Polícia Civil solicitou uma perícia no local do crime, que foi realizada pelo perito criminal Bruno Mello, do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Na análise preliminar que fez no cenário do crime, o perito Bruno Mello relatou ter encontrado sinais de muita violência, com a existência de poças e manchas de sangue no piso, nas paredes e na porta de acesso ao dormitório do casal.

Ainda de acordo com a polícia, Israel já esteve preso por tráfico de drogas, e teria ameaçado de morte os pais da vítima e a própria companheira em uma separação recente do casal. Os dois teriam participado de baile um baile funk e quando chegaram em casa foram ouvidos gritos no interior da casa.

Até o início da noite desta quarta-feira, dia 16 de agosto, Israel Amorim de Castro, de 23 anos, como existia a expectativa, não apresentou-se espontaneamente e caso a polícia não o encontre nos próximos dias, sua prisão deve ser solicitada à Justiça. (Por Ronildo Brito)