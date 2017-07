Polícia cumpre mandado e prende acusado de assassinatos em Caravelas

Uma ação de policiais civis do Núcleo de Homicídios e Tráfico (NTH) da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas e policiais e militares da 88ª CIPM de Alcobaça, ocorrida na manhã desta terça-feira, dia 11 de julho, culminou com a prisão de Marciel Farias Rocha, o “Bochecha”, acusado de matar no dia 02 de abril deste ano, Miller Nascimento de Jesus, de 33 anos, crime ocorrido dentro da casa da vítima, no bairro Nova Coreia, periferia da cidade.

O pedido de prisão preventiva de Marciel foi solicitado à justiça pelo delegado Gilvan de Meireles Prates, titular de Caravelas. Segundo a polícia, a morte de Miller foi motivada por dívidas com o tráfico de drogas.

Marciel também é investigado pela participação no assassinato de Renan Hortêncio Ribeiro, ocorrido no dia 15 de julho do ano passado no centro de Caravelas. Em posse do acusado a polícia apreendeu uma espingarda calibre 20 e cinco munições intactas do mesmo calibre, R$ R$1.119,00 em espécie e um aparelho de telefone celular. (Da redação TN)