Polícia cumpre mandado e prende acusado de assassinar jovem em Teixeira de Freitas

No fim da tarde desta terça-feira, dia 10 de outubro, policiais civis da Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas (DT), com apoio do Serviço de Inteligência (SOINT), da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), cumpriram mandado de prisão preventiva em desfavor de José Carlos da Silva Junior, o “Juninho”.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara de Execuções Penais e Júri da Comarca de Teixeira de Freitas, após representação feita pela autoridade policial no inquérito policial que investiga o homicídio de Larissa dos Santos Moreira. Em 21 de fevereiro de 2016, a jovem de 25 anos foi atingida por disparos de arma de fogo na rua Boa Esperança, no Loteamento Zé da Mata.

Segundo a polícia as investigações apontaram “Juninho” como o executor do homicídio que está relacionado com a disputa territorial para o tráfico de drogas. Ainda segundo a Polícia Civil, “Juninho” faz parte de um grupo de traficantes que atua nos bairros Tancredo Neves, São Lourenço e Cidade de Deus e é investigado em outros inquéritos de homicídio. “Após ter passado um ano afastado de Teixeira de Freitas, “Juninho” retornou para a cidade há cerca de 20 dias e desde então vinha sendo monitorado pelos policiais que efetuaram a sua prisão”, informou o delegado Ricardo Amaral, que coordenou o cumprimento do mandado. (Por Ronildo Brito)