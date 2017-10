Suspeito de tráfico morre em confronto com a polícia de Porto Seguro

Na madrugada desta última sexta-feira, dia 27 de outubro, um homem acusado de atuar do tráfico de drogas morreu em confronto com policiais do Batalhão de Porto Seguro (BPM), na Rua Santa Catarina, Bairro Campinho.

Durante rondas na localidade a guarnição do 8º BPM avistou próximo ao mangue um grupo vestindo roupas camufladas e ao se aproximar foi recebida a tiros, reagindo ao ataque. Entrando no mangue os policiais conseguiram localizar um dos suspeitos, o qual estava ferido e foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O homem morto ainda não foi identificado.

Com ele foram encontrados 200 pequenos pacotes com maconha, 179 pedras de crack, 101 papelotes de haxixe, 7 comprimidos de ecstasy, R$ 302,00 em espécie e uma pistola Taurus, Ponto 40, com 10 munições. (Da redação TN)