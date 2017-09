Polícia descobre carreta roubada abandonada em Nova Viçosa

Policiais da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que atuam no Pelotão de Nova Viçosa, após informações de populares, deslocaram-se a uma estrada vicinal, na zona rural do município, onde localizaram uma carreta, sem o reboque.

Desconfiados os militares fizeram uma consulta com base na numeração do chassi e descobriram de imediato que a placa HEH-8498, que estava afixada na mesma, era falsa e tratava-se de um veículo roubado. A placa original era NLH-1054, com licença em São Luís-MA., que não foi encontrada.

Com a descoberta a carreta terminou apreendida e o caso informado à Delegacia de Polícia Civil de Nova Viçosa (DEPOL), que já iniciou as investigações. A partir de agora a delegada Waldiza Fernandes, titular de Nova Viçosa, vai investigar se a carreta estava carregada no dia do roubo, qual a possível carga e o destino da carroceria. (Da redação TN)