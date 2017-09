Polícia descobre mais três vítimas de trio que atacava e roubava fazendas no interior de Teixeira de Freitas

Na tarde da última sexta-feira, dia 15 de setembro, policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), prenderam Gilberto Soares dos Santos, de 30 anos, Cleiton da Silva Caraíba, 18 e apreenderam um adolescente de 17 anos de idade, acusados de praticar assaltos contra propriedades rurais.

Após informações de algumas vítimas os policiais passaram a monitorar o bando e com uma nova denúncia de mais um crime numa região conhecida como Córrego do Mutum, foi montada uma ação, que culminou com a prisão dos dois maiores e apreensão do menor. Segundo a polícia os criminosos tinham invadido uma fazenda e fizeram uma família refém. Na fuga, roubaram um veículo Fiat Pálio, de cor prata e diversos pertences da propriedade rural.

Segundo as novas investigações da Polícia Civil, os autores tomaram a Fazenda de assalto, surpreendendo o caseiro, subtraindo mediante grave ameaça, portando armas de fogo, tipo espingarda chumbeira e armas brancas, tipo facão e machadinha, vários objetos da propriedade, além do veículo Fiat Palio, de cor prata, placa NTK-5736, com o qual fugiram do local com os objetos. Consta que, durante a fuga, os meliantes danificaram a roda do veículo, sendo surpreendidos pela PM que abordou os acusados, já fazendo a condução dos mesmos à Delegacia da Polícia Civil de Teixeir4a de Freitas (DT).

Com o desenvolvimento das investigações realizadas pelos agentes do Núcleo de Patrimônio (NP) e Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), foram localizadas mais três crimes atribuídos ao trio, sendo um furto qualificado ocorrido no último dia 7 de setembro, fato ocorrido no Bairro Estância Biquini, roubo de uma motocicleta dois dias depois no Distrito de Nova Alegria, além do furto contra uma propriedade rural localizada no Km 8 da Rodovia BA 290, também no interior de Teixeira de Freitas.

Segundo o delegado Manoel Andreeta, titular de Teixeira de Freitas, as ocorrências estão em fase de elaboração e irão gerar a instauração de um inquérito policial regular oportunamente, sendo certo que as equipe da Polícia Civil já arrecadaram vários objetos furtados e ainda estão desenvolvendo as investigações. (Por Ronildo Brito)