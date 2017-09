Polícia divulga imagem do acusado de matar servidor de Ibirapuã e sua prisão deve ser pedida à Justiça

Na manhã desta quinta-feira, dia 14 de setembro, a Polícia Civil de Ibirapuã, divulgou a imagem de Uécio Colatino Lima, suspeito de ter assassinado o servidor público da Prefeitura de Ibirapuã, Carlos Paim, o “Zezinho”, como era mais conhecido na cidade.

Carlos Paim era motorista da Secretaria de Saúde de Ibirapuã e havia sido visto pela última vez na madrugada do sábado, dia 9 de setembro, na Festa do Vaqueiro, um tradicional evento festivo que aconteceu na cidade.

Nesta quarta-feira, dia 14, após prender um primo do acusado, conhecido como “Negão”, a polícia obteve dele a informação que o autor do assassinato havia sido o seu primo, Uécio Colatino Lima, que encontra-se foragido.

Segundo “Negão”, Uécio já chegou ao Povoado de Juazeiro, uma comunidade tradicional localizada no interior de Ibirapuã, com Carlos Paim morto no interior do carro da vítima, um Fiat Palio, de cor branca. Informações passadas à polícia no domingo, dia 10 de setembro, dava conta que os dois tinham sido vistos trafegando tranquilamente no carro da vítima no lugar.

O delegado Gean Nascimento, titular da Polícia Civil em Ibirapuã, já instaurou inquérito policial para investigar oficialmente o crime. “Negão”, que disse ter sido obrigado a ajudar o primo na tarefa de ocultar o cadáver, está preso e caso Uécio, que teria assassinado Paim com golpes de pau, caso não se apresente espontaneamente, terá sua prisão solicitada à Justiça. (Por Ronildo Brito)