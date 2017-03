Polícia divulga retrato falado de suspeito de matar cabeleireiro teixeirense no ES

A Polícia Civil divulgou o retrato falado do suspeito de matar o cabeleireiro Wamevo Santos Cardoso, na praia de Manguinhos, na Serra-ES. Denúncias podem ser feitas através do 181, com sigilo garantido.

A vítima foi morta a tiros depois que reagiu a um assalto, na tarde de quarta-feira (15). O cabeleireiro estava com a família e amigos quando o crime aconteceu. Ele era da cidade de Teixeira de Freitas e estava no estado apenas para fazer um curso.

A investigação está por conta da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio da Polícia Civil, chefiada pelo delegado Fabiano Rosa.

O caso

Um amigo de Wamevo que estava na praia no momento do crime, o engenheiro eletricista Alanderson Venâncio Vieira Cardim, 27 anos, contou que o cabeleireiro estava brincando na água com a enteada quando o criminoso abordou as pessoas que estavam na areia. A arma do suspeito estava enrolada na camisa.

“Quando o bandido começou a pedir os objetos, o Wamevo viu a movimentação e chegou para ajudar. O pessoal começou a passar os pertences como cordão, aliança. Quando ele chegou, o bandido pediu o relógio dele. No momento em que ele ia tirar, resolveu reagir. Foi quando a fatalidade aconteceu”, contou o amigo.

Wamevo segurou o criminoso, que começou a atirar. Um dos disparos atingiu o peito do cabeleireiro. Ele chegou a ser socorrido pelos amigos para o Hospital Jayme Santos Neves, mas não resistiu e morreu, 30 minutos após dar entrada no local.

Segundo o amigo, Wamevo e a esposa são de Teixeiras de Freitas e estavam no Espírito Santo para fazer um curso. No último dia deles na cidade, decidiram ir à praia para passear com os filhos.

“Foi horrível, muita insegurança. Ele saiu da água para ver o que estava acontecendo e acabou reagindo. Muito ruim. A gente sabe que não pode reagir. Ele tinha um filho pequeno. A primeira reação foi essa e infelizmente a arma do bandido não era de brinquedo”, disse.

Wamevo estava na praia com a esposa, de 35 anos; o filho do casal, de um ano, e dois enteados, um jovem de 20 anos e uma jovem de 18. (Informações: G1)