Polícia diz que ex-mulher mandou matar casal para filho ficar com bens em Itabela

Fabrício Trevizani e a esposa Marycélia Bobbio, foram mortos enquanto dormiam por volta da 1h30 da madrugada de quinta-feira, dia 19 de outubro, numa fazenda às margens da BA-283, na localidade de Escadinha, município de Itabela. Conforme a polícia, os criminosos não chegaram a entrar no imóvel e atiraram nas vítimas pela janela do quarto onde elas estavam. O casal dormia em uma cama que estava ao lado da janela. Um filho da mulher, de 4 anos de idade, também estava dentro de casa, dormindo na sala, e não se feriu.

Um caseiro da fazenda foi feito refém durante a ação dos criminosos. Conforme a a investigação, enquanto três suspeitos mantinham o caseiro rendido, os outros dois foram até o imóvel para matar o casal. O caseiro foi liberado depois pelos criminosos e também não se feriu.

Nesta terça-feira (24), o delegado Robson Andrade, que investiga o caso, informou que a ex-esposa de Fabrício Trevizani, Daniela Pinheiro de Souza, foi a mandante do crime. A suspeita, o namorado dela, apontado como executor das vítimas, e mais duas pessoas foram presas. Um adolescente de 17 anos suspeito de envolvimento no crime também foi apreendido. Um sexto suspeito, já identificado, teve a prisão temporária decretada, mas segue foragido. “Daniela foi esposa de Fabrício por um tempo e, nessa relação, os dois tiveram um filho, hoje com seis anos de idade. O fato de ficar sabendo da gravidez da atual companheira de Fabrício levantou a ira dela, porque a mesma queria que a herança de Fabrício, que era fazendeiro e tinha um certo poder aquisitivo, ficasse somente para o filho dela”, disse o delegado Robson Andrade, completando que polícia ainda não sabe dizer, ao certo, se Marycélia realmente estava esperando um filho e aguarda a conclusão de um lado feito pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Após saber da notícia, segundo a polícia, Daniela pediu ao atual companheiro, Jhonatan da Silva Teixeira, que matasse Fabrício e Marycélia na fazendo onde o casal morava, na localidade de Escadinha. Jhonatan, então, teria pedido o auxílio de colegas para praticar o crime, conforme a investigação.

Além dele, a polícia diz que um homem de prenome Rafael, que atua como segurança do Hospital Regional de Eunápolis e como promotor de eventos, outro conhecido como Taniro e o menor de 17 anos também participaram do crime. Conforme o delegado, além de amigo de Fabrício, Taniro é primo do adolescente. Todos já foram localizados pela polícia, na segunda-feira (23).

Somente um suspeito, identificado como Eferson Queiroz Santos, que segundo a polícia, também participou da ação, segue foragido. O delegado informou que ele já teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e está sendo procurado.

Ainda de acordo com o delegado Robson Andrade, todos confessaram envolvimento no crime, exceto Rafael. “O Rafael nega que tenha participado da ação e ainda diz que sequer conhece os demais suspeitos, mas todos os outros apontam ele como participante”, destacou. (Por Ronildo Brito c/ informações do G1 Bahia)