Polícia diz que mulher mentiu sobre rapto do filho após parto falso em Teixeira de Freitas Delegada Valéria Chaves, coordenadora da 8ª Coorpin, ouviu a acusada

Na tarde desta quarta-feira, dia 9 de agosto, a delegada Valéria Chaves, coordenadora da 8ª Coorpin, confirmou que Maria Aparecida Silva Jardim, de 34 anos, mentiu ao procurar a polícia e comunicar o rapto do filho logo após dá à luz em Teixeira de Freitas. Segundo Chaves, a mulher inventou o falso rapto para tentar manter o relacionamento com seu atual companheiro, já que manteve uma gravidez simulada nos últimos 9 meses.

De acordo com as investigações, Maria Aparecida ficou grávida do marido no final de 2016 e no quinto mês de gestação, teve um desentendimento e terminou separando-se dele. Dias depois, contou a própria mulher, ele tomou medicação (Citotec) e conseguiu abortar.

O problema é que semanas após o aborto, Maria Aparecida Silva Jardim, de 34 anos, reatou a relação com o companheiro e temendo perde-lo novamente, fingiu que continuava grávida, culminando com a simulação do parto e rapto do recém-nascido, que na verdade nunca existiu, para tentar justificar a estória que inventou.

Após procurar a 8ª Coorpin nesta última terça-feira, dia 8 de agosto, onde estava de plantão o delegado Júlio César Telles, Maria Aparecida foi levada à Unidade Municipal Materno Infantil (UMMI), onde recebeu atendimento médico. Nesta quarta-feira (9), a pedido da própria polícia, os médicos realizaram exames específicos, inclusive de sangue, comprovando que a mulher não esteve grávida nos últimos meses.

Descoberta a farsa, Maria Aparecida Silva Jardim, de 34 anos, foi convocada a prestar depoimento à delegada Valéria Chaves, quando admitiu a mentira. Apresentando quadro de um suposto desequilíbrio psicológico a acusada foi liberada, mas pode responder à justiça por falso comunicado de crime. (Da redação TN)