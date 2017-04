Polícia fecha “Boca de fumo” e prende acusado cortando drogas em Teixeira de Freitas

Nesta terça-feira, dia 25 de abril, policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), que atuam no serviço de moto policiamento, receberam uma denúncia anônima, informando que uma residência localizada na Rua Projetada, no Bairro Santa Rita, região oeste de Teixeira de Freitas, era usada como ponto de comercialização de drogas. Então, os militares do PETO/ROTAM com apoio do coordenador de área da 87ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e outras guarnições, estiveram no local para averiguar a denúncia.

Ao chegarem no local denunciado, os militares flagraram um jovem cortando e comercializando drogas. O acusado foi identificado como Romário Marques Barbosa, de 21 anos de idade. O acusado não tentou evadir-se, e vendo o cerco, acabou colaborando e recebeu voz de prisão. Com Romário foi encontrados uma faca, que ele usava para cortar drogas, duas pedras brutas de crack e mais cinco menores, além de 38 pedrinhas da mesma droga, já embaladas e prontas para a comercialização.

Foram apreendidos, também, dois aparelhos celulares, vários saquinhos plásticos e a quantia de R$ 213,35. A residência não possuía nenhum móvel e nenhum outro utensílio, apenas dois colchões. Questionados pelos militares, o acusado disse que trouxe a droga do Espírito Santo e que alugou a casa apenas para vender os entorpecentes. Romário foi conduzido, juntamente com todo material apreendido, até a sede da 8ª COORPIN, onde o caso foi registrado e apresentado à delegada Andressa Carvalho, de plantão na unidade.

A delegada ouviu os militares e, já na tarde desta terça-feira, ouviu o acusado, que acabou flagranteado por tráfico de drogas, com base no Artigo 33, da Lei 11.343/2006. Ele permanece preso à disposição da Justiça. (Da redação TN)