Polícia identifica um dos autores de tortura e apreende meio quilo de crack em Eunápolis

Nesta terça-feira, dia 19 de setembro, policiais civis de Eunápolis, após várias incursões, conseguiram identificar um dos acusados de torturar uma jovem, caso ocorrido na quinta-feira do último dia 14. A jovem vítima da barbárie, que foi gravada e chegou às redes sociais, seria moradora de Trancoso, distrito de Porto Seguro.

Durante as investigações os agentes da Delegacia Territorial de Eunápolis (DT), identificaram uma casa no Bairro Moisés Reis, que seria de Moisés Bandeira dos Santos, de 20 anos, apontado como um dos torturadores. Assim que percebeu a aproximação dos policiais o acusado fugiu pelos fundos da residência e se embrenhou num matagal.

Na casa ficou a mãe do suspeito, que ao ser questionada, permitiu a entrada dos agentes no imóvel. Na revista feita no dormitório usado por Moisés, foram apreendidos pouco mais de 500 gramas de crack.

Quando for preso, Moisés Bandeira dos Santos, de 20 anos, além do crime de tortura, vai responder por tráfico de entorpecentes, com base no Artigo 33, da Lei 11.343/2006. (Por Ronildo Brito)