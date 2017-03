Polícia intercepta ônibus da Águia Branca e prende acusado com grande quantidade de maconha em Teixeira de Freitas

Na madrugada desta terça-feira, dia 21 de março, por volta das 04h50, a central de comunicação da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar de Teixeira de Freitas (CIPM), recebeu uma denúncia anônima de que um traficante estaria transportando drogas no interior de um ônibus da empresa Águia Branca, que fazia a linha Vitória-ES/Itamaraju. A partir da informação as guarnições do 1° e 2° Pelotões foram mobilizadas até a rodovia BR-101, onde interceptaram o veículo.

Durante revista e buscas no interior do ônibus, especialmente na poltrona 25, o suspeito foi encontrado e identificado como Jeferson Pinto de Souza. Jeferson transportava uma sacola, de cor preta, contendo 281 buchas de maconha e outras duas porções maiores da mesma droga. Com a descoberta o acusado recebeu voz de prisão e logo depois acabou recambiado à sede da 8ª Coorpin.

O caso foi registrado e apresentado à delegada Andressa Carvalho, de plantão na unidade, que ouviu os militares e, já na manhã desta terça-feira (21), finalizou a oitiva com o acusado.

Jeferson Pinto de Souza foi indiciado por crime de tráfico de drogas, com base no Artigo 33, da Lei 11.343/2006. Imediatamente a delegada Andressa Carvalho determinou sua ida à carceragem da Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. (Por Ronildo Brito)