Polícia investiga suposto sequestro de dois jovens em Prado Segundo relatos, os jovens foram sequestrados e colocados em um Gol sem placa / Foto: Prado Notícia

Segundo informações passadas pelas famílias à Polícia Militar, Matheus Silva dos Anjos, de 17 anos e Vagnes Conceição Azevedo, 22, foram sequestrados na noite deste último domingo, dia 20 de novembro, por volta das 22h, por três homens armados e colocados dentro de um veículo Volkswagen Gol, de cor preta, aparentemente sem placa.

Na manhã desta segunda-feira (21) a mãe de um jovens procurou a Delegacia da Polícia Civil do Prado (DEPOL) e comunicou o suposto sequetro, ocorrido na Rua José Có, no bairro São Sebastião, o maior e um dos mais violentos do Prado. As investigações em torno do sumiço dos rapazes estão a cargo do delegado Júlio César Telles, titular do município.

Quem souber de qualquer informação acerca dos dois jovens deve ligar para os telefones das polícias Militar e Civil, 190 e 197, respectivamente, ou ainda no celular 73 9 9837-6296. (Da redação TN)