Polícia Militar apreende 160 quilos de drogas escondidas numa casa entre Teixeira de Freitas e Itamaraju

No final da madrugada desta quinta-feira, dia 6 de abril, após denúncia anônima, policiais militares do 1º, 2º e 3º Pelotões, contando com o apoio do Setor de Inteligência da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar de Teixeira de Freitas (CIPM), , deslocaram-se a uma casa localizada na altura do KM-853 da rodovia BR-101, em direção ao município de Itamaraju, onde assim que chegaram, visualizaram pelo menos dois homens correndo e se embrenhando do mato.

Uma porta e as janelas do imóvel estavam abertas e quando os policiais adentraram, descobriram o depósito de entorpecentes, com cerca de 160 quilos de maconha, droga acondicionada em tabletes feitos com fitas adesivas e que seriam destinados às “bocas de fumo” da região. A polícia acredita que a casa já vinha sendo usada como central de distribuição de drogas e concentração de outras ações criminosas.

No início da manhã toda a droga apreendida foi apresentada à sede da 8ª Coorpin, que segue investigando o caso. A primeira providência da Polícia Civil será descobrir se a propriedade rural está formalmente registrada em nome de alguém ou se a casa fica em algum trecho de terra pública. A polícia também que saber se a droga veio de alguma outra região ou se foi produzida em alguma plantação próxima da casa onde foi realizada a apreensão. (Por Ronildo Brito)