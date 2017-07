Polícia Militar apreende 19 celulares e moto suspeita de ser usada em assaltos na cidade de Teixeira de Freitas

Uma guarnição do 1° Pelotão da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), foi informada através de denúncia na Central de Informações, que uma moto, a qual teria sido utilizada para realizar assaltos nos últimos dias no Centro da cidade e bairros próximos, foi identificada. Segundo informações, as vítimas, que ligaram para a Central 190, relatando os assaltos, passaram também características dos suspeitos, bem como a placa do veículo.

Através da denúncia, a polícia chegou até uma residência, localizada na Rua Chile, no Bairro Liberdade l, onde foi confirmada a localização da motocicleta Honda CG/FAN, de cor preta, placa policial HCN-6730, de propriedade de um dos suspeitos, identificado como Alissandro Oliveira Saudações, o “Lecão”, de 40 anos de idade. O mesmo não se encontrava na residência, mas, outro suspeito foi localizado dentro do banheiro da casa.

Foi dada voz de prisão ao suspeito, de 18 anos de idade, morador do mesmo bairro. O acusado está cumprindo pena socioeducativa por assalto a transeuntes, fato ocorrido no início do ano, quando o mesmo ainda era menor. Na casa ainda foram encontrados 19 celulares de vários modelos e marcas, uma máquina digital, o documento da moto e uma placa de veículo JQJ-6262.

O delegado Júlio Telles, de plantão na sede da 8ª Coorpin, recebeu os produtos, ouviu os policiais, e posteriormente realizou a oitiva do apresentado, que negou participação em qualquer tipo de crime. O delegado irá encaminhar o suspeito para o “Núcleo de Investigação” da 8ª COORPIN, para levantamento de informações e reconhecimento, pois, existe a suspeita de que o mesmo tem participação em outros assaltos na cidade.

O mesmo segue detido na carceragem da 8ª Coorpin, até averiguação das informações. O veículo continuará apreendido até o comparecimento do proprietário para prestar esclarecimentos sobre a acusação de que a moto estaria sendo utilizado para cometer assaltos na cidade. (Da redação TN)