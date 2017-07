PM apreende mais drogas onde Rondesp/Sul já havia apreendido mais de um quilo de entorpecentes

Após apreensão de aproximadamente 1.100 gramas de entorpecentes, na última noite de quinta-feira (20), realizada pelos militares da RONDESP/Sul, na BA 290, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima, dando conta de que mais drogas tinham sido dispensadas pelos suspeitos nas proximidades da entrada do Aterro Sanitário, próximo ao perímetro urbano de Teixeira de Freitas.

A primeira apreensão se deu após uma perseguição a dois suspeitos, que estavam de motocicleta, e acabaram dispensando uma sacola com drogas. Assim que receberam a denúncia de que teria mais entorpecentes no local, policiais do Serviço de Inteligência (SOInt), da 87ª CIPM de Teixeira de Freitas, estiveram no lugar informado e realizaram uma busca minuciosa nas imediações.

A denúncia foi confirmada e os militares encontraram algumas porções de maconha e cocaína. Os militares do Serviço de Inteligência solicitaram apoio a uma guarnição do PETO/ROTAM, que apresentou a droga à delegada Maria Luíza Ribeiro, de plantão na sede da 8ª Coorpin, para as devidas providências. (Da redação TN)