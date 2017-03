Polícia Militar de Teixeira de Freitas prende dupla em posse de veículos com restrições de roubo

Na tarde desta última terça-feira de Carnaval, dia 28 de fevereiro, policiais militares da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), prenderam e apresentaram à Polícia Civil, dois indivíduos e recuperaram em poder dos mesmos dois veículos com restrição de furto e roubo. Segundo a guarnição, a central de comunicação recebeu uma denúncia anônima através do telefone 190, dando conta que dois indivíduos tinham deixado um veículo Fiat Siena, de cor branca, placa policial PJC-3048, licenciado em Salvador-Ba., estacionado nas imediações do Restaurante Parada do Pedrão e saído em direção a Teixeira de Freitas, em uma motocicleta de cor vermelha, placa MSP 9470, de Cariacica-ES.

Em posse da informação uma guarnição efetuou diligência e localizou a motocicleta, estacionada em frente a uma residência, situada às margens da BR-101, ao lado do Polo Industrial. Na residência foram encontrados dois indivíduos, identificados como Henrique de Jesus Santos e Adrin Silva Souza, os quais ao serem questionados sobre os veículos, alegaram inocência, dizendo que não sabiam nada sobre a moto e o carro. Mas, realizada busca pessoal, foi encontrada a chave da motocicleta no bolso da calça de Henrique e a chave do automóvel no bolso da calça de Adrin. A guarnição conduziu os dois até o local onde estava o Siena.

Ao verificar no Sistema, os militares descobriram que a placa que estava no veículo Siena, na verdade pertence a um Fiat Palio, de cor branca. Ao consultar o chassi do veículo, os militares descobriram que o mesmo tinha placa verdadeira PPC-0703. Ao realizar buscas no interior do veículo foram encontrados os CRLV’s dos veículos mencionados [Palio e Siena]. Verificando no Sistema, foi constatado ainda que a moto também era produto de furto, ocorrido no município de Vila Velha-ES., em 25 de novembro de 2016. O Fiat Siena foi roubado no dia 19 de fevereiro, em Serra-ES. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à dupla.

Henrique e Adrin foram conduzidos para a sede da 8ª COORPIN e apresentados ao delegado Ricardo Amaral, junto com os veículos e os CRLV’s para procedimento de praxe. Após oitiva, o delegado autuou o Adrin, de 27 anos, morador de Vila Velha-ES., e o Henrique, 19, residente em Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa, por crime de receptação. A dupla segue custodiada à disposição da Justiça. A Polícia informará aos respectivos donos dos veículos para que os mesmos compareçam à sede da Polícia Civil, para o procedimento de retirada. (Da redação TN)