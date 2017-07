Polícia Militar descobre moto roubada em casa e prende acusado por receptação em Teixeira de Freitas

Policiais do Serviço de Inteligência (SOInt), da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), receberam a denúncia de que uma moto, que teria sido tomada de assalto na noite da última quarta-feira (19), estaria escondida em uma residência no Bairro Jardim Liberdade. Segundo informações, a moto teria sido roubada no Bairro Estância Biquíni, por volta das 18h, quando a vítima estava chegando em sua residência e foi abordada por dois elemento. Os dois disseram que estavam armados, fizeram ameaças e anunciaram o assalto, levando a moto e documentos pessoais.

Com a informação os militares foram averiguar a denúncia e a moto, modelo Honda/Biz, de cor preta, placa policial OUR-4408, foi encontrada na Rua Fagundes Varela, no Bairro Jardim Liberdade. Na mesma residência foram encontradas ainda algumas peças de outra moto, uma CG/Titan, que foi apresentada junto com os dois suspeitos que estavam com a referida motocicleta roubada. Além do veículo e as peças, foi encontrada ainda uma pequena porção de maconha.

Kaíque Batista Cirino, de 19 anos, morador da Rua Matias de Araújo, no Bairro Santa Rita, foi quem assumiu que estava com a motocicleta e que havia escondido a mesma na referida casa, a pedido de um colega. O amigo do Kaique também foi conduzido para averiguação, mas, após ser ouvido pela delegada Maria Luíza Ribeiro, de plantão na 8ª Coorpin, terminou liberado. Já Kaique foi flagranteado por receptação. Como o crime cabe fiança, se for paga, ele responderá em liberdade, caso contrário, vai permanecer preso à disposição da Justiça. (Da redação)