Polícia Militar fecha “boca” com grande quantidade de drogas e R$ 1,5 mil em espécie no Prado; duas são presas

No início da noite deste domingo, dia 5 de fevereiro, após denúncia anônima, policiais da 88ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que atuam no Pelotão do Prado, deslocaram-se a uma residência localizada no Bairro Novo Prado, onde estaria funcionando um ponto de venda de drogas, inclusive com intensa movimentação de viciados, principalmente nos finais de semana.

Chegando ao endereço os militares depararam-se com duas jovens, identificadas como Ananda Ferreira Cruz e Yzes Maria Santos Cruz, que tentaram negar envolvimento com o tráfico de drogas, mas quando foi feita uma varredura no interior do imóvel, foram encontrados R$ 1,5 mil em dinheiro, 250 gramas de maconha, 44 gramas de cocaína e uma balança de precisão.

Com a descoberta, Ananda e Yzes receberam voz de prisão e foram informadas que seriam apresentadas ao plantão regional da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas. Como a sede regional da Polícia Civil não possui celas específicas para mulheres, após concluído o inquérito, as duas serão recambiadas à ala feminina do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), onde vão permanecer à disposição da Justiça. (Da redação TN)