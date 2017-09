Polícia Militar fecha mais uma “boca de fumo” e apreende grande quantidade de drogas em Teixeira de Freitas

No início da tarde desta sexta-feira, dia 1º de setembro, policiais militares do PETO/ROTAM, guarnições especializadas da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), receberam uma informação do Serviço de Inteligência (SOInt), que uma residência localizada na Rua Canadá, Bairro Liberdade I, era usada para armazenar e comercializar drogas. Então os policiais do motopatrulhamento foram ao local, onde ao se aproximarem notaram que indivíduos evadiram-se pulando muros de casas vizinhas.

Diante da fuga os militares adentraram na residência onde realizaram buscas pelo imóvel. Foram encontrados 257 pinos de cocaína, 56 pedras de crack, 01 porção de cocaína, 01 balança de precisão e 01 caderno com anotações do controle do tráfico de drogas. Na residência os militares encontraram documentos de um suspeito, que está sendo procurado. Os militares apreenderam os materiais ilícitos e conduziram à sede da 8ª COORPIN, onde o caso foi registrado e apresentado ao delegado Júlio César Telles, de plantão nesta sexta-feira (01).

De acordo com informações, a apreensão resultou em um prejuízo de mais de R$ 9.000,00 para o tráfico de drogas, já que cada pino é vendido em média por R$ 50,00 e cada pedra por R$ 10,00. Mas como alguns pinos estavam com vazios e outros com pouca quantidade, a soma do prejuízo causado foi baseado nos pinos prontos para venda.

Logo em seguida o delegado Júlio Telles encaminhou o material apreendido para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde se juntou a outros já apreendidos, para posterior incineração. O caso foi repassado ao Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), que segue investigando para tentar identificar os donos do ponto de comercialização da drogas. (Da redação TN)