Polícia Militar inicia Operação Ano Novo em rodovias baianas

A Polícia Militar da Bahia inicia Operação Ano Novo 2016/17 na manhã desta sexta-feira, 30, nas rodovias estaduais. A ação envolve equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e das Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário (1ª CIPRv/Itabuna, 2ª CIPRv/Brumado e 3ª CIPRv/Barreiras) dura até as 8h de segunda-feira, 2.

De com a PM, serão intensificadas as ações de prevenção de acidentes, fiscalização de documentos de porte obrigatório (condutor e veículo), de velocidade com a utilização de radares e abordagens para coibir o tráfico de armas, de drogas e de pessoas.

Ainda com informações da polícia, para o motorista evitar transtornos durante o feriado, é importante não combinar ingestão de bebida alcoólica com direção, efetuar a revisão mecânica no veículo antes da viagem, conferir a validade dos documentos de porte obrigatório, descansar antes de pegar a estrada, utilizar a cadeirinha para as crianças e o cinto de segurança em todos os passageiros do veículo. (Da redação TN)