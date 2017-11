Polícia Militar prende acusado com 23 buchas de maconha em Teixeira de Freitas

Nesta sexta-feira, dia 3 de novembro, policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), prenderam na Rua Jacó do Bandolim, no Bairro São Lourenço, Hilquias da Silva Bispo, de 20 anos e apreenderam um menor de idade.

Com o maior os militares encontraram 23 buchas de maconha, embaladas e prontas para comercialização. Por isso ele permanece preso à disposição da Justiça, enquanto o menor foi ouvido e logo depois terminou liberado.

As últimas informações dão conta que Hilquias foi ouvido pela delegada Maria Luíza Ribeiro, que o flagranteou por tráfico e associação ao tráfico, com base nos artigos 33 e 35 do Código Penal Brasileiro. (Por Ronildo Brito)