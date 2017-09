Polícia Militar prende acusado com revólver calibre 38 na cintura

Na manhã desta quarta-feira, dia 20 de agosto, policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), em rondas ostensivas pela Rua Estrela do Sul, no Bairro Arco Verde, avistaram um indivíduo, que ao notar a aproximação da viatura, adentrou em uma loja. A guarnição, então, montou um cerco e os policias conseguiram interceptar o suspeito.

O indivíduo foi identificado como sendo João Carlos Santos Marinho, o “João Péla”, de 21 anos de idade, que reside no Bairro Liberdade I, em Teixeira de Freitas. Durante revista pessoal, os militares encontraram na cintura do suspeito, um revólver Taurus, calibre 38, municiado com 06 cartuchos intactos e com o número de série 1244230, além de parelho celular BLU.

Com a descoberta “João Péla” recebeu voz de prisão e foi conduzido à sede da 8ª Coorpin, onde o caso foi registrado e apresentado à delegada Rina Andrade, que ouviu os militares e, logo depois interrogou o acusado. Com base nos depoimentos colhidos e nas provas apresentadas, a delegada flagranteou o acusado por porte ilegal de arma de fogo.

