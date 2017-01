Polícia Militar prende acusado de assassinar idoso a facadas em Itabatã

O fugitivo do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CTPF), Gideon Ferreira dos Santos, autor de um homicídio que aconteceu no dia 07 de janeiro em Itabatã, foi preso pela Polícia Militar de Mucuri. O acusado tem 34 anos, natural de Mucuri e segundo a polícia, matou Isaac Ciriaco Cavalcante, de 61 anos, natural de São Paulo, depois de uma briga num bar. Segundo o autor, a vítima lhe agrediu com um tapa no rosto depois de uma discussão no bar.

Logo após a agressão o acusado em posse de uma faca tipo peixeira, desferiu quatro golpes contra o idoso que veio a óbito no local. Depois do crime, Gideon fugiu do local e desapareceu da cidade, mas através de uma denúncia, o setor de inteligência da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar de Itabatã (CIPM), conseguiu chegar até o acusado e efetuar a sua prisão.

Após ser ouvido em Mucuri, Gideon Ferreira dos Santos, de 34 anos, será mandado para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), onde vai permanecer à disposição da Justiça. (Da redação TN)