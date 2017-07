Polícia Militar prende dois, apreende menor e recupera duas motos em Teixeira de Freitas

Policiais da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), recuperam duas motos roubadas em Teixeira de Freitas. A primeira moto foi recuperada na noite desta última quarta-feira (12), por uma guarnição do PETO, que realizava ronda ostensiva no Bairro Monte Castelo, e quando transitava pela Rua São Cristóvão, deparou-se com um suspeito em uma motocicleta, e ao abordá-lo, foi identificado que o veículo foi furtado no último dia 09 de julho.

A moto recuperada trata-se de uma Honda Titan, modelo Fan, de cor preta, placa policial OKJ-6569. O suspeito foi identificado como Brenno Bruce da Costa, de 18 anos, que já possuía passagem na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas (DT). Ele foi apresentado ao delegado Manoel Andreetta, titular de Teixeira de Freitas, que o flagranteou por crime de receptação. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 5 mil, e até que o valor seja pago, o acusado se encontra recolhido na carceragem da 8ª Coorpin.

A segunda moto recuperada em menos de 12 horas, estava em posse de dois jovens que transitavam em via pública no Distrito de Duque de Caxias, que fica a 12 quilômetros da área urbana de Teixeira de Freitas. Policiais do Serviço de Inteligência (SOInt). da 87ª CIPM, estavam fazendo levantamento de informações, quando os dois suspeitos passaram e demonstraram atitude suspeita. Imediatamente os policiais foram atrás, e fizeram a abordagem.

O veículo foi constatado como sendo produto de furto, o qual também ocorreu no último domingo, dia 09 de julho, na porta da nova Catedral São Pedro, situada no centro da cidade. Os suspeitos, que estavam conduzindo o veículo, modelo Titan/Fan, cor vermelha, de placa policial NTT-5675, no momento da abordagem, não apresentaram o documento do veículo, nem os documentos pessoais. Os policiais do “SOInt”, solicitaram apoio de uma guarnição do PETO, que realizou a condução dos suspeitos e do veículo à sede da 8ª Coorpin.

O suspeito que estava conduzindo o veículo foi identificado como Patrício Conceição de Jesus, de 18 anos, morador da zona rural, que fica próximo às margens da BA-290, sentido a Medeiros Neto. Já o carona, trata-se de um menor de 16 anos. Segundo o suspeito, ele teria comprado essa moto na última segunda-feira, dia 10, e que teria trocado a moto em um animal (equino), e teria feito o compromisso de voltar o valor de R$ 580,00 à pessoa que ele teria feito negócio no distrito de Rancho Alegre, município de Caravelas.

Porém, o mesmo não soube dizer exatamente quem seria a pessoa que lhe teria vendido o veículo roubado, e que ele, só o conhece pelo o apelido de “Neguinho”. Os policiais militares, então, realizaram apresentação deles para a autoridade policial de plantão, a delegada Maria Luíza, que flagranteou o maior por receptação e lavrou auto de apreensão do menor, para que o mesmo fosse apresentado ao Ministério Público. Patrício Conceição de Jesus, de 18 anos, foi recolhido à carceragem da Polícia Civil, que poderá responder o crime em liberdade assim que pagar a fiança. (Da redação TN)