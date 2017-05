Polícia Militar prende traficante com 50 quilos de maconha em Teixeira de Freitas

No fim da manhã desta quarta-feira, dia 3 de maio, policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), realizaram uma grande apreensão de drogas no Bairro Kaikan, região sul da cidade. Os militares realizavam rondas pelo bairro, quando ao transitarem pela Rua Rubi, próximo a uma residência que já havia sido denunciada como ponto de comercialização e depósito de drogas, flagraram um suspeito abrindo o portão de um imóvel. Trata-se de Hugo Sérgio Ferreira dos Santos, de 27 anos de idade.

Na residência, os militares encontraram uma motocicleta Yamaha/XT 660, de cor branca, placa policial OWZ-6030, licenciada em Teixeira de Freitas, e após buscas, os militares do PETO localizaram dentro de um dos dormitórios, duas malas contendo 48 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 1 kg cada e 05 porções menores da mesma substância, além de 0,72 gramas de cocaína, totalizando mais de 50 kg de drogas. Segundo informações, o carregamento seria parte da droga que foi apreendida no mês passado em um casebre às margens da BR 101.

Os militares apreenderam as drogas e a motocicleta e deram voz de prisão ao Hugo Sérgio, que foi conduzido à sede da 8ª COORPIN, onde o caso inicialmente foi registrado e apresentado à delegada Andressa Carvalho de plantão na unidade. Após oitiva, o caso será encaminhado ao Núcleo de Homicídio e Tráfico e os delegados Bruno Ferrari e Ricardo Amaral irão realizar uma investigação mais minuciosa, para descobrir quem seria o proprietário e o destino dos entorpecentes.

Segundo a polícia, a droga iria abastecer Teixeira de Freitas, e a sua maioria seria vendida na Festa da Cidade. Algumas anotações e aparelho celular do acusado será alvo de perícia e investigações.

Segundo a delegada Andressa Carvalho, o acusado após ser ouvido deverá ser flagranteado por tráfico de drogas, com base no Artigo 33, da Lei 11.343/2006. As drogas foram encaminhadas para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde será pesada e passará por exame de constatação, para posteriormente ser incinerada. (Da redação TN)