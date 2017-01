Polícia Militar prende um dos 10 criminosos mais procurados do ES

Um dos 10 criminosos mais procurados do Espírito Santo foi preso na noite desta quinta-feira (12). Leonardo Elisário Neves, o “Léo Beberrão”, 23 anos, é conhecido como o segundo gerente do tráfico de drogas do bairro da Penha.

O Grupo de Apoio Operacional (GAO) do 1º Batalhão realizou a prisão.

Leonardo teria assumido a chefia do tráfico de drogas no lugar de um indivíduo conhecido como “Polenta”, que já teria sido preso. Contra Leonardo também havia um Mandado de Prisão em Aberto.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe prosseguiu até a residência de Leonardo, no bairro Palmeiras, na Serra, e o avistaram saindo de casa. Quando o suspeito percebeu a presença dos policiais, tentou fugir para o interior do local e foi imediatamente acompanhado pela equipe, sendo alcançado e detido.

Os militares realizaram buscas pela casa, porém nada de ilícito foi encontrado. Leonardo foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional de Serra. (Da redação TN)