Polícia Militar recupera moto tomada de assalto em Teixeira de Freitas

Nesta quarta-feira, dia 5 de julho, após um trabalho do Serviço de Inteligência (SOInt), da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), foi recuperada uma moto Honda Biz, de cor vermelha, placa policial OUJ-4726, tomada em assalto um dia antes no centro da cidade. A motocicleta foi localizada em meio a um matagal, próximo a uma Área de Preservação Permanente (APP), no Bairro Ouro Verde, aos fundos da Escola Municipal Bom Pastor.

Primeiro os policiais receberam uma informação anônima e quando deslocaram-se ao lugar, depararam-se com o veículo em meio ao mato e coberto com um colchão. Os policiais então solicitaram apoio de uma guarnição do PETO, para levar o veículo até à sede da 8ª Coorpin, onde o caso foi registrado. A moto havia sido tomada de assalto na noite da última terça-feira (04), na Rua Pedro Medeiros Guerra, próximo ao centro de Teixeira de Freitas.

Segundo a vítima, ela estava saindo da academia, que fica localizada na mesma rua, por volta das 20h30, quando foi abordada por dois indivíduos, que anunciaram o assalto, jogando-a ao chão, e tomando o veículo e a sua bolsa contendo pertences pessoais e um celular. A moto já foi devolvida à dona e a Polícia Civil continua com as investigações tentando identificar e prender os autores do crime. (Da redação TN)