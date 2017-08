Polícia Militar recupera motocicleta roubada em Teixeira de Freitas

No início da noite desta quarta-feira, dia 9 de agosto, por volta das 18h, após denúncia recebida pelo Serviço de Inteligência (SOInt), policiais da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), deslocaram-se à Rua Singapura, no Bairro Liberdade, região sul da cidade, onde conseguiam recuperar uma motocicleta Yamaha Factor, de cor azul, placa JST-4198, que havia sido roubada no último dia 3 de agosto.

Segundo os policiais que participaram da ação, o veículo estava escondido numa residência abandonada, que possuía o número 216.

Em seguida à recuperação a moto foi levada à sede da 8ª Coorpin, onde foi apresentada. Após passar por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT), o proprietário será contatado para fazer a retirada do bem. As investigações em torno do roubo seguem a cargo da Polícia Civil. (Por Ronildo Brito)