Polícia prende acusado de tentar matar turista em Prado

Após tomar conhecimento de um homicídio tentado ocorrido na madrugada deste último domingo, dia 8 de janeiro, na estrada do Outeiro, interior do município do Prado, onde a vítima, Adélcio Teodoro dos Santos foi atingida por um tiro no pescoço, o delegado Júlio Telles iniciou as investigações para identificar e prender o autor do crime.

As informações obtidas indicaram que o autor estava escondido em uma casa na região de Guaratiba, imóvel que foi cercado por Telles e sua equipe. A Polícia Militar foi chamada e cerca de quatro horas mais tarde o acusado acabou preso.Na área do quintal da residência foram localizadas munições calibre 22 e de espingarda 32.

Notada movimentação no interior da casa principal do terreno, e com a situação de flagrante, os policiais adentraram ao imóvel e em um dos quartos encontraram Marcelo Silva dos Santos, o qual já havia sido reconhecido como autor do crime, ele que tentou se esconder atrás de uma porta.

Ao ser abordado Marcelo tentou negar a autoria do delito, mas acabou confessando e mostrou aos policiais onde estava escondido o revólver utilizado no crime, em meio a material de obra em outro cômodo da casa.

Marcelo foi flagranteado por posse ilegal de arma de fogo e teve a prisão preventiva pedida à Justiça do Prado, pelo crime de homicídio tentado. (Da redação TN)