Polícia prende acusado de vender drogas em bar de Teixeira de Freitas

Por volta das 21h50 desta quinta-feira, dia 22 de dezembro, policiais militares da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), em abordagem de rotina na Rua Isaías de Oliveira, mais precisamente no Bar da Edite, prenderam o indivíduo identificado como Gustavo Pereira Balbino de Souza, de 18 anos de idade, morador da Rua Astrogildo dos Santos, no Bairro João Mendonça. Com o acusado foram apreendidas 11 buchas de maconha.

Uma mulher foi presa no local da abordagem com uma bucha da mesma droga, e a mesma confirmou que havia comprado o entorpecente com Gustavo. Os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos à sede da 8ª Coorpin, onde o caso foi registrado e apresentado ao delegado Ricardo Amaral, de plantão na unidade, para as devidas providências.

Segundo a polícia, a droga foi encontrada na cueca do acusado, ele que negou ser traficante durante o seu depoimento. Ele disse que não havia vendido nenhuma bucha de maconha, sendo a mesma para o seu próprio uso. “A droga é minha e troquei por um cordão de prata”, disse. Questionado sobre o nome do suposto fornecedor, ele disse não conhecer.

O acusado relatou ainda que já foi preso por tráfico de drogas e ficou 10 dias encarcerado. Por enquanto, Gustavo Pereira Balbino de Souza, de 18 anos de idade, vai continuar preso à disposição da Justiça. (Da redação TN)