Polícia prende administrador do "Trem Bala", grupo de WhatsApp criado para assediar menores em Medeiros Neto

Na noite desta sexta-feira, dia 20 de janeiro, após um longo monitoramento através das redes sociais, a Polícia Militar de Medeiros Neto, comandada pelo Major Leão, conseguiu identificar e prender Ivailton Ferreira Dias, de 38 anos, morador do Bairro Aparecida, administrador de um grupo de WhatsApp conhecido como “Trem Bala”, criado para aliciar menores, algumas de 10 anos de idade.

O Conselho Tutelar e a 44ª Companhia Independente da Polícia Militar de Medeiros Neto (CIPM) descobriram que os administradores e participantes do “Trem Bala” usavam o grupo para seduzir menores na faixa etária entre 10 e 14 anos, inclusive com o compartilhamento de todo o tipo de material infantil pornográfico.

E noite desta última sexta-feira (20), a central da 44ª CIPM foi informada através do telefone 190, dando conta que um elemento estaria na Praça Sete, no centro de Medeiros Neto, assediando, principalmente, meninas menores de idade que circulavam pelo local.

Imediatamente uma guarnição foi designada à Praça e lá prendeu Ivailton, um dos fundadores e administradores do grupo “Trem Bala”. O material compartilhado no grupo era o mesmo encontrado no celular do acusado, inclusive, ele ainda era participante e administrador de mais de seis grupos de compartilhamentos de conteúdo pornográfico infantil. Segundo a polícia, Ivailton também possui três contas no Facebook, incluindo um no idioma árabe.

Questionado sobre sua participação do grupo criminoso, Ivailton Ferreira Dias, de 38 anos, tentou negar e apontou outro comparsa de prenome Gabriel, como o autor das postagens. O Major Leão disse não restar dúvidas que os dois criaram e vinham atuando conjuntamente no aliciamento das menores. O segundo acusado ainda não foi localizado pela polícia.

Na conferência feita no celular do acusado e nos diálogos do grupo “Trem Bala”, chamou a atenção do Conselho Tutelar e da Polícia Militar, uma longa conversa entre Ivailton e uma menina de apenas 11 anos de idade, a qual ele seduziu e compartilhou fotos e vídeos pornográficos. O pedófilo pedia para que ela visualizasse e apagasse as postagens logo em seguida, para que seus pais não descobrissem. Em uma das conversas, ele chegou a perguntar qual era cor da calcinha que a criança estava usando.

Diante da descoberta, o elemento recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o material, à sede da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, onde acabou apresentado ao delegado Jorge da Silva Nascimento, responsável pelo plantão regional do fim de semana. “O ambiente virtual é tão hostil e perigoso quanto o ambiente real. Por isso o uso da internet, por menores de idade, precisa ter um acompanhamento dos pais, que nunca devem deixar a criança sozinha no computador ou celular”, disse o Major Leão.

As últimas informações dão conta que o elemento vai responder por assédio sexual e aliciamento de menores e se condenado pode pegar uma pena superior a 3 anos e meio de reclusão. (Da redação TN)