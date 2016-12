Polícia prende suspeito de tentar assassinar “Matinha” e encontra com ele dois revólveres e uma pistola Caso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil

Na manhã desta terça-feira, dia 20 de dezembro, um jovem identificado pelo apelido de “Matinha”, foi alvejado com disparos de arma de fogo no Bairro Nova América, que fica próximo ao 13º Batalhão Escola (BEIC), na região leste de Teixeira de Freitas. Foram ouvidos três disparos e logo em seguida, a vítima acabou socorrida por população ao Hospital Municipal.

A partir do crime ousado, já que ocorrera nas imediações de uma instituição da Polícia Militar, guarnições comandadas por oficiais da 87ª CIPM, começaram a implementar diligências, objetivando localizar e prender o autor dos tiros.

Já no período da tarde os policiais chegaram até José Alan Silva Lima, de 20 anos de idade, morador da Avenida Cristóvão Colombo, no Caminho do Mar, bairro vizinho de onde aconteceu o homicídio tentado. No interior da residência do acusado, foram encontrados dois revólveres calibre 38 e uma pistola Ponto 40, todos municiados. A pistola estava com a numeração raspada.

Com a descoberta os militares prenderam José Alan, que logo em seguida acabou sendo conduzido e apresentado à delegada Maria Luíza Ribeiro, de plantão nesta terça-feira, dia 20 de dezembro, na sede da 8ª Coorpin. Após ouvir os policiais e o acusado, a delegada Maria Luíza enquadrou o indivíduo em crime de posse ilegal de arma de fogo e o encaminhou à carceragem, onde permanece à disposição da Justiça.

Com José Alan, que negou ter atirado em “Matinha”, os policiais ainda apreenderam uma motocicleta Honda Bros 150cc, de cor preta, placa policial NYN-4511.

O trabalho de tentar descobrir se o homem preso possui participação no homicídio tentado e em outros crimes ocorridos na cidade, já que não é comum uma pessoa possuir dois revólveres e uma pistola em casa, segue a cargo dos agentes do Serviço de Investigação (SI), da 8ª Coorpin. (Por Ronildo Brito)