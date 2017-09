Polícia recupera carga de café avaliada em R$ 80 mil e investiga quadrilha especializada

A Polícia Civil numa ação conjunta com a Polícia Militar conseguiu recuperar uma carga de café avaliada em R$ 80 mil no distrito de Córrego Farias, município de de Linhares-ES. Num sítio da região eles localizaram uma carreta que guardava as 221 sacas do grão que tiunham sido furtadas há alguns dias. O proprietário do sítio, identificado como Marcio Mai, foi preso. De acordo com o delegado chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, Valter Emilino Barcelos, há indícios de que ele integre uma quadrilha especializada em roubo de cargas de café e pimenta do reino que possui ramificações em Linhares, Sooretama e Jaguaré.

Valter acredita que a movimentação da quadrilha pode ter chegado a R$ 1 milhão e alerta aos comerciantes e compradores que adotem critérios rigorosos na hora de adquirir café de procedência duvidosa ou roubado. “As investigações apontam que Márcio tinha a função de emitir as guias do café roubado”, pontuou. O delegado disse que o suspeito será indiciado por associação criminosa além de porte de arma já que com ele foi encontrado um revólver calibre 38 além de 65 munições deflagradas e sete intactas. Márcio foi levado para a Penitenciária Regional de Linhares. (Informações: Site de Linhares)