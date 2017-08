Policiais civis de Porto Seguro e Eunápolis desistem de trabalhar no Carnaval de 2018

Policiais civis de Porto Seguro e Eunápolis assinaram, nesta quinta(10) e sexta-feira(11), o “Requerimento de Desistência” para não trabalhar nos carnavais de Porto Seguro, Cabrália, Belmonte e Salvador devido os baixos valores pagos pelo Governo do Estado. No carnaval do ano passado, a diária paga foi de R$114,00 e a hora extra R$186,00. A categoria reivindica R$230,00 pelo pagamento da diária e R$ 450,00 equivalente às 12 horas extras. O SINDPOC esclarece que o Requerimento de Desistência não possui caráter de greve e paralisação. Os servidores vão cumprir a carga horária normal de trabalho de 40horas semanais. O impasse gira em torno do cumprimento da escala do carnaval.

O Presidente do SINDPOC, Marcos Maurício, destaca que a expectativa do movimento é que todos os policiais civis da Bahia assinem o Requerimento de Desistência.” Vamos mostrar o Governo do Estado que os valores das diárias e horas extras são reprovados pelos profissionais que que são responsáveis pela proteção da sociedade durante o carnaval”, frisa.

O Vice-Presidente do SINDPOC, Eustácio Lopes, frisa que o Governo do Estado precisa dialogar com o sindicato para iniciar o processo de negociação das pautas reivindicados pela categoria. ” Os policiais estão aderindo ao movimento porque entende que essa situação da Polícia Civil precisa ser alterada! Não vamos trabalhar no carnaval se a gestão não negociar conosco!”, garante Lopes. (Da redação TN)