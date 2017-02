Policiais da 89ª CIPM recuperam veículo roubado no Espírito Santo

Uma guarnição da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), durante rondas em Nova Viçosa, conseguiu recuperar um carro que havia sido roubado em São Mateus, norte do Espírito Santo.

No registro da ocorrência na Delegacia da Polícia Civil (DEPOL), os policiais disseram que desconfiaram da atitude suspeita do condutor do veículo e resolveram fazer uma abordagem. Na consulta feita com base na placa do carro a irregularidade acabou sendo descoberta.

O acusado, de 24 anos, natural de Pedro Canário-ES., e residente na Rua das Flores, nº 31, no centro de Nova Viçosa, recebeu voz de prisão e acabou sendo transferido e apresentado ao plantão regional da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, bem como o veículo.

O inquérito do caso será repassado às mãos do delegado Maderson Dias, titular de Nova Viçosa, que vai investigar para descobrir se acusado possui algum envolvimento com o roubo, ou se apenas receptou o veículo pensando que o mesmo fosse legal. (Por Ronildo Brito)