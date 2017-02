Policial militar é preso suspeito de sequestrar e estuprar mulher no interior da Bahia

O soldado PM Luã José Pinto dos Santos foi preso na noite de quinta-feira (23), no bairro do Bonfim, suspeito de sequestrar e estuprar uma mulher em Pituaçu. A vítima ficou quatro dias em posse dos criminosos e foi liberada depois que os bandidos receberam R$ 4 mil como resgate.

Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu na semana passada. No dia 16 de fevereiro a vítima foi abordada por quatro homens, obrigada a entrar em um carro Punto, levada até um cativeiro e estuprada. Ela ficou quatro dias sob o poder dos sequestradores.

Os bandidos liberaram a mulher depois que receberam o dinheiro e dois carros, um Corolla e um HB 20, como resgate. Ela foi deixada nas imediações do pedágio, na BR-324.

Os investigadores encontraram Luã na Rua do Céu, no Bonfim, dentro do Corolla entregue como pagamento do resgate. O policial negou as acusações e não soube dizer o que havia feito no dia em que ocorreu o crime aconteceu. Ele foi reconhecido pela vítima.