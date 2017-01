Policial morto a tiros em Salvador reagiu a assalto, diz SSP

Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu durante um assalto à Farmácia Drogasil na Avenida Manoel Dias, em Salvador, na noite desta terça-feira, dia 17. Cinco homens participaram do assalto e o sargento da PM Aldo Carvalho Santos, 46 anos, foi baleado na saída da farmácia, já no estacionamento.

O PM era lotado na 13ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pituba). Ele foi socorrido por colegas de corporação ao Hospital da Bahia, também na Pituba, chegou a ser reanimado, mas acabou morrendo. A morte do sargento foi confirmada pela SSP às 20h50.

O secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, determinou que uma Força-Tarefa da SSP apure o caso. Câmeras da região que possam ter registrado o crime contra o militar também estão sendo analisadas.

Segundo relato, o PM não estava trabalhando. Ele entrou na farmácia com roupa civil como cliente acompanhado da esposa. No momento, o assalto já estava em andamento. Dentro do local, ele percebeu a movimentação dos criminosos e tentou sair da farmácia. No mesmo momento, dois dos bandidos correram em direção a ele. Delegados que estavam no local do crime dizem que aparentemente ele não reagiu. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou em nota que o PM teria reagido, segundo “informações preliminares”.

Aldo chegou a ser socorrido ao Hospital da Bahia, foi reanimado pela equipe médica, mas seu estado de saúde já era crítico e ele faleceu momentos após dar entrada no CTI do hospital. (Da redação TN)