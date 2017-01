“Pônei” é executado a tiros às margens do Rio Itanhém, em Teixeira de Freitas

Na manhã desta quarta-feira, dia 11 de janeiro, a 87ª Companhia Independente da Polícia Militar de Teixeira de Freitas (CIPM), foi acionada através do telefone 190, para que pudesse atender uma ocorrência aparentemente de homicídio, próximo à Ponte do Piatã, às margens do Rio Itanhém. Uma guarnição foi designada ao local, onde confirmou a informação e acionou a Polícia Civil. O delegado Willian Telles, que agora responde pelo Núcleo de Homicídio, deslocou-se até o local, onde realizou o levantamento cadavérico.

A vítima foi um jovem que possuía diversas passagens na Delegacia Territorial de Teixeira (DT), por tráfico de drogas. George Henrique de Almeida, o “Pônei”, de 17 anos, acabou abatido com nove perfurações disparos de arma de fogo.

Os disparos atingiram a vítima no pescoço, no antebraço direito, na cabeça, lado esquerdo do peito, no pulso esquerdo e tórax.Como foram constatados ferimentos de entradas e saídas, acredita-se que a vítima tenha sido executada com cinco tiros.

Segundo o delegado Willian Telles, que esteve no local da execução, a vítima usava muletas e na tentativa de fuga, foi alvejada nas costas e, por fim, recebeu os outros tiros. Ainda segundo Willian Telles, George Henrique, o “Pônei”, tinha oito passagens na polícia por tráfico de drogas e também por uma tentativa de homicídio. O delegado tomou as primeiras providências e instaurou um inquérito policial para investigar autoria e motivação do crime. (Por Ronildo Brito)