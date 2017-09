Ponga: Carreta carregada de bovinos atropelada e mata menor em Teixeira de Freitas

Na noite desta terça-feira, dia 26 de setembro, Lucas Souza Conceição, de 15 anos de idade, morreu ao ser atropelado por uma carreta carregada de bovinos que seguia para um frigorífico localizado no bairro Colina Verde, região norte de Teixeira de Freitas. O menor foi atropelado numa ladeira e segundo informações de familiares, ele seguia para sua casa, no Condomínio Santos Guimarães..

Conforme testemunhas, o menor estava numa bicicleta, quando resolveu realizar a manobra conhecida como ponga, segurando na carroceria do veículo, parra facilitar sua subida na ladeira. Nas imediações do Bairro Mont Serrat, ele teria se desequilibrado e caído debaixo do caminhão.

Ainda segundo as testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, primeira força de segurança a chegar no local do atropelamento, a morte foi instantânea e ao perceber que havia passado por cima de parte do corpo do menor, o motorista, que ainda não foi identificado, acelerou a carreta e fugiu do local.

Ainda na noite desta terça-feira, dia 26 de setembro, o corpo de Lucas Souza Conceição, de 15 anos, foi removido ao Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), para exames de necropsia. A Polícia Civil já está investigando o caso. (Por Ronildo Brito)